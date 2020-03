ALESSANDRIA – Dopo l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con misure ancor più restrittive contro il coronavirus l’Università del Piemonte Orientale ha deciso di chiudere fisicamente l’accesso alle proprie strutture a tutti, interni ed esterni fino al 3 aprile.

L’attività amministrativa prosegue con l’istituto del lavoro agile. L’attività didattica prosegue in modalità a distanza. Per il resto gli uffici potranno essere contattabili via e-mail o al telefono.

Tutti i dettagli sul sito istituzionale.