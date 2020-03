PIEMONTE – Dei primi 29 medici specializzandi universitari assunti per l’emergenza coronavirus dalle Aziende sanitarie del territorio in Piemonte, tre saranno destinati all’Ospedale di Alessandria.

Al bando per il reclutamento di medici disponibili a prestare assistenza nelle Aziende sanitarie della Regione Piemonte, inoltre, hanno già risposto in 150 e ora le loro candidature sono al vaglio dell’Unità di crisi per l’assegnazione ai diversi presidi ospedalieri.

Intanto, sul sito della Regione Piemonte è appena stato pubblicato l’analogo bando per il reclutamento degli infermieri.

“Venerdì, infine, saranno fatte le selezioni degli operatori socio sanitari” ha annunciato in serata il presidente del Piemonte Alberto Cirio.

Foto di Darko Stojanovic da Pixabay