ALESSANDRIA – Il venerdì sera è il momento di svago per eccellenza, quello in cui si chiudono gli uffici e si esce per respirare e divertirsi. Oggi non è più possibile ma questo non deve immalinconirci. Ogni azione positiva è un passo avanti verso la soluzione. Per questo RadioGold vuole continuare a coltivare la voglia di sorridere. Uno dei modi migliori è aprire i microfoni per parlare, farvi compagnia e selezionare un djset che vi schiodi dal divano.

Questa sera, venerdì 13 febbraio, dalle 21 alle 23, fingete di essere in un locale, una discoteca o un pub. Accendete la radio, ascoltate in streaming RadioGold, dite ai vostri smartspeaker di sintonizzarvi su RadioGold e ballate con noi. Due ore da vivere in compagnia per mettere alla porta il virus e per assordarlo con la migliore selezione musicale scelta da Luciano Tirelli e Luca Ficalbi. Comincia la nostra “Quarantenna Gold” per iniziare il countdown che ci porterà verso giorni migliori. Vi aspettiamo questa sera, venerdì 13 marzo 2020, dalle 21 alle 23 su RadioGold.