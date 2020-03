ACQUI TERME – Le mascherine sono forse uno dei simboli della pandemia causata dal coronavirus. Da settimane in provincia di Alessandria, così come nel resto d’Italia, non se ne trovano più. Tanto meno quelle con filtro, le uniche utili a contrastare il Covid-19. Queste sono dispositivi di protezione fondamentali per gli operatori sanitari e i volontari impegnati in questa emergenza. Riutilizzabili, sterili e resistenti, grazie al materiale donato dai Lions Club Acqui Terme Host. Il Comune ha voluto anche ringraziare la signora Rita Cesarco per la donazione di 30 mascherine alla Protezione Civile.

Intanto è notizia di questi giorni dell’accordo raggiunto tra Miroglio Group e la Regione Piemonte