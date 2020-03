ALESSANDRIA – Continua a essere grande il cuore della comunità alessandrina in questo momento delicato per tutti. Un’altra prova arriva dalla raccolta fondi di Luca Vettore e Francesco Giacalone. Insieme avevano spontaneamente avviato una colletta a sostegno dell’ospedale di Alessandria, provato dall’emergenza coroanvirus. In soli due giorni sono così arrivati a quasi 20mila euro, una cifra considerevole frutto delle donazioni di un centinaio di persone. La somma ora, fanno sapere i due sostenitori dell’iniziativa, sarà fatta confluire nel fondo messo in piedi dalla Fondazione Solidal e Cassa di Risparmio di Alessandria.

“Non ci aspettavamo una risposta del genere – ha spiegato Luca – perché in poco tempo era inimmaginabile raggiungere già quella cifra. La nostra comunità però risponde alle esigenze e dimostra di avere una grande attenzione ai problemi del territorio, siamo contenti di un’altra prova del genere“.