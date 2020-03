ALESSANDRIA – L’emergenza coronavirus ha cambiato la vita anche e forse soprattutto alle persone in difficoltà. La Caritas, per esempio, è stata costretta a rivoluzionare i propri servizi e, in alcuni casi, ha dovuto ridurre alcune prestazioni. Le persone che si trovano in accoglienza nei dormitori in questo momento possono continuare a rimanere nella struttura ma non sono ammessi nuovi ingressi agli ostelli maschile e femminile fino al 3 aprile. Questo per evitare gli spostamenti sul territorio.

Alle Mensa “Tavola Amica” invece il pranzo viene consegnato in un sacchetto da asporto oppure può essere consumato nel cortile della Caritas rispettando la distanza di un metro. “Stiamo cercando, con le dovute precauzioni, di mantenere i servizi dedicati alle persone che si trovano in una situazione di fragilità estrema – ha spiegato il direttore di Caritas Alessandria, Giampaolo Mortara“.

Per far fronte all’emergenza nell’emergenza la Caritas ha invitato cittadini e ristoratori a non dimenticare chi è più sfortunato e a sostenere in ogni modo le nuove necessità: “Chiediamo ai cittadini un piccolo sostegno economico e ai ristoratori, che a causa delle direttive hanno dovuto sospendere le proprie attività, di destinare agli ultimi gli alimenti che diversamente andrebbero sprecati“.

Per donare:

Opere Giustizia e Carità ODV

Unicredit – piazza della Lega – ALESSANDRIA

IT 47 R 02008 10400 000103784649

Causale: emergenza Coronavirus

Per i ristoratori che hanno a disposizione alimenti:

Carlo +39 335 701 6944

