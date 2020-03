PIEMONTE – In attesa del Decreto del Governo legato alle misure economiche, slittato di 24 ore, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato due buone notizie, a proposito dell’emergenza coronavirus. Innanzitutto è stata certificata la completa guarigione del cosiddetto “paziente 1”, ricoverato all’Amedeo di Savoia di Torino.

Inoltre, ha sottolineato Cirio, è stato registrato un aumento dei contagi inferiore rispetto al prospetto che il Comitato Scientifico Regionale aveva elaborato riferito alla Lombardia e ipotizzando un Piemonte senza alcun provvedimento restrittivo: “I casi positivi purtroppo aumentano” ha precisato Cirio “ma senza le misure restrittive imposte dai Decreti ne avremmo 300 in più: questo vuol dire che le restrizioni funzionano, che rispettare le regole porta a risultati. I contagi aumentano ma è scientificamente provato che sarebbero aumentati di più senza le restrizioni“ ha concluso Cirio, rimarcando quindi ancora una volta l’appello a rispettare le regole: uscire di casa solo per andare a lavorare, per motivi di salute o per estrema e comprovata necessità.