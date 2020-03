PIEMONTE – Vincenzo Coccolo è a tutti gli effetti il commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte. Il suo nome era stato fatto nella giornata di lunedì 16 marzo, mentre oggi è avvenuta la sua presentazione durante una conferenza stampa a palazzo Lascaris. Coccolo, già direttore della Protezione Civile del Piemonte e dell’Arpa, è stato chiamato per gestire questa emergenza a livello regionale. A introdurre la presentazione è stato il governatore Alberto Cirio che ha tracciato il profilo di Vincenzo Coccolo confermando anche Mario Raviolo a capo dell’Unità di crisi regionale.

“Voglio ringraziare la Regione che mi ha chiamato affidandomi un ruolo così importante. Reputo che ogni cittadino debba mettere a servizio di questa causa la propria esperienza e le proprie capacità“, ha detto Coccolo. Per poi aggiungere come l’Italia si trovi davanti a “un’emergenza epocale ben diversa da quelle idrogeologiche e umanitarie che sin qui abbiamo gestito“. Il nuovo commissario straordinario per la gestione del coronavirus ha dichiarato di volere “mettere a disposizione della comunità piemontese la mia esperienza e le mie capacità in un contesto di grande criticità come questa“

Va anche detto che per Coccolo il “sistema Piemonte sta rispondendo alla grande a questa emergenza avendo al suo interno tutte le capacità e gli anticorpi per superare queste difficoltà. Il mio compito sarà di portare a sistema tutte queste risorse insite nel Piemonte per combattere al meglio questa battaglia“. Sulla Protezione Civile “devo dire che qui non c’è da inventare nulla ma solo organizzare e far rendere al meglio le enormi potenzialità che la nostra Protezione Civile ha acquisito negli anni“. In conclusione una battuta: “Scusate i miei modi sbrigativi ma io sono qui per lavorare. Il commissario non deve parlare ma deve solo lavorare“.