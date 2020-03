RADIOGOLD – Stare a casa non vuol dire non avere niente da fare. In salotto, in pantofole, si possono svolgere tantissime attività. Con la collaborazione di professionisti, artisti, chef e tanti altri, sparsi in tutto il Piemonte, nasce quindi In punta di pantofole, una striscia quotidiana, onda dalle 12.30 su RadioGold TV e in streming su radiogold.it e ilpiccolo.net per darvi molti spunti divertenti. Il progetto, lanciato da AstiGov, diffonde in tutto il Piemonte un invito a stare a casa ma con un fine costruttivo. Che aspettate, sintonizzatevi sul canale 654 del digitale terrestre o sui siti di riferimento per lezioni di ginnastica, di lingua cinese, ricette, fiabe, musica e molto altro .