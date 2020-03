PIEMONTE – È cominciata la Webathon, la maratona web organizzata dalla Giunta e dal Consiglio regionale da un’idea di Walter Rolfo. In diretta si intervalleranno volti dello sport e dello spettacolo, ma non solo, per trovare risorse per sostenere gli ospedali del Piemonte, il personale sanitario e acquistare nuovi dispositivi medici, necessari ad affrontare l’emergenza coronavirus.

Per chi non dovesse visualizzarla correttamente la diretta la versione Facebook è disponibile QUI.