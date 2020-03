ACQUI TERME – Il Consorzio dei Produttori della Robiola di Roccaverano D.o.p. donerà circa 300 robiole di Roccaverano all’Ospedale “Monsignor Galliano” di Acqui e alle case di riposo del territorio.

“È un gesto che mostra quanto il nostro territorio sia al fianco dell’ospedale di riferimento” ha sottolineato il sindaco della città termale Lorenzo Lucchini “Sono convinto che da questa dura prova usciremo più forti di prima. La solidarietà messa in campo rappresenta una autentica ventata di speranza in questo momento difficile per tutti”.