ALESSANDRIA – Ad Alessandria è stata installata una macchina sperimentale della Roche in grado di analizzare mille tamponi per l’individuazione del coronavirus al giorno. A dirlo è stato Luigi Icardi nel corso di un’intervista al Tg3 Piemonte. L’assessore regionale alla Sanità ha anche ribadito con forza che la Regione Piemonte si sta attrezzando, come già detto nei giorni scorsi dal governatore Alberto Cirio, per eseguire un numero sempre maggiore di test.

Icardi ha anche definito “un falso problema” la la carenza di reagenti denunciata nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, da alcuni laboratori di Torino. “Sono stati riforniti e sono ripartiti i test in tutti i laboratori“, ha spiegato.