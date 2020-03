PIEMONTE – Il presidente Alberto Cirio è pronto a varare per il Piemonte misure più restrittive per attività all’aria aperta, la mobilità delle persone, le modalità per fare la spesa e i mercati, anche senza un provvedimento del Governo.

Nel confronto in videoconferenza di qualche ora fa tra il Governatore con i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province del Piemonte e i rappresentanti di Anci, Anpci, Upi e Uncem è stata condivisa all’unanimità la necessità di misure di contenimento più stringenti già in vista di questo fine settimana.

“Ho pronta una ordinanza” spiega il presidente Cirio “Non l’ho ancora firmata perché, sentito il ministro Boccia, sappiamo che è una decisione che già oggi potrebbe arrivare centralmente dal governo e uniforme per tutta Italia. Ma nel caso non fosse così sono pronto a renderla immediatamente esecutiva”.