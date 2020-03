PIEMONTE – Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha commentato così l’ultima ordinanza del Ministero della Salute che inasprisce alcune misure per contenere la diffusione del coronavirus.

“Proprio oggi avevo trasmesso a Roma l’ordinanza che eravamo pronti ad emanare in Piemonte” ha detto Cirio “ma è un bene che il Governo abbia compreso la necessità di varare delle misure unificate per tutto il territorio nazionale”.

“Il provvedimento recepisce una parte delle nostre istanze” ha continuato il presidente Cirio “anche se per l’attività motoria avremmo voluto fosse limitata a ragioni di salute. Non si fa cenno, inoltre, agli assembramenti davanti ai distributori automatici di cibi e bevande, né si parla purtroppo dei mercati e delle modalità per evitare l’assembramento negli esercizi commerciali, in special modo la domenica”.

Rispetto alla spesa nei supermercati, infatti, il Piemonte aveva chiesto di introdurre la limitazione di una persona per famiglia.