ALESSANDRIA – L’assessore alla Salute del Comune di Alessandria Paolo Borasio ha definito “totalmente insufficienti” le nuove misure adottate nell’ordinanza del Ministero della Salute contro il coronavirus.

“I parchi sono già chiusi da giorni in quasi tutto il Piemonte“ ha sottolineato il membro della giunta Cuttica “i sindaci sono stati più lungimiranti del Governo da questo punto di vista. Nelle regioni del Nord servono provvedimenti ben più stringenti. In Piemonte il virus avanza con un tempo di raddoppio pari a 2.8 giorni in quanto a contagiati”.

“Ci aspetta un weekend difficile. Il picco dei contagiati non è ancora così vicino“ ha concluso Borasio, facendo infine un appello a tutta la comunità “state a casa, anche se comincia il weekend. Non fatevi tentare: se non avete problemi di salute non correte, non fate passeggiate, fate la spesa una massimo due volte a settimana, le sigarette compratele per tutta la settimana e se non fumate è ancora meglio, evitate veramente di uscire se non avete una reale necessità che vi consente di farlo. Tutelate la vostra salute perché in questo modo proteggete anche quella degli altri”.