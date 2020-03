ALESSANDRIA – Da otto giorni alcune famiglie alessandrine residenti in via Guasco sono senza linea telefonica e rete internet. Un disagio che, in un momento particolare come questo vista l’emergenza coronavirus, diventa ancor più seccante. “Alcuni di noi lavorano in smart working, come faremo quando il credito dei nostri cellulari finirà?” ha raccontato a Radio Gold una ascoltatrice. Il problema potrebbe derivare dal cantiere in via Bologna di Open Fiber, l’azienda impegnata a installare i cavi in fibra ottica in città.

Allertato dalla nostra redazione, l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Barosini ha subito sollecitato i responsabili di Open Fiber per controllare la situazione, insieme ai tecnici del Comune. L’azienda ha verificato un guasto avvenuto lo scorso 13 marzo, proprio il giorno in cui, secondo le segnalazioni, sono iniziati i problemi di linea per tanti alessandrini.

“Abbiamo subito sollecitato a verificare Open Fiber, coinvolgendo anche le varie compagnie telefoniche” ha sottolineato l’assessore Giovanni Barosini, decisamente irritato dopo aver scoperto questa problematica “Open Fiber mi ha informato che interverranno entro lunedì. Se entro 48 ore il problema non sarà risolto scatterà la denuncia per interruzione di pubblico servizio, denuncia che partirà comunque se emergeranno delle omissioni rispetto all’obbligo contrattuale in essere. Inoltre invito i cittadini di segnalarmi altri eventuali disservizi. Possono farlo personalmente contattandomi su whatsapp al numero 338/4692651 oppure via e-mail a [email protected]“.