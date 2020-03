ALESSANDRIA – È una storia di solidarietà e vicinanza quella che arriva da un palazzo di via Sclavo ad Alessandria. Giovedì 19 marzo, tornati da lavoro o semplicemente scesi a ritirare la posta, i condomini hanno trovato una gradita sorpresa nella loro cassetta delle lettere. Una busta con dentro sei mascherine e un biglietto con la scritta “Forza Italia“ accompagnata da alcuni ideogrammi di chiara matrice orientale.

“L’ho trovato un gesto bellissimo in un momento delicato come quello che stiamo vivendo a causa del coronavirus“, ha spiegato Franco Galliani, condomino della palazzina, a RadioGold. Le buste sono state posizionate all’interno delle venti buche delle lettere posizionate all’ingresso del palazzo. “Questi ragazzi, presumo cinesi ma potrebbero anche essere coreani, si sono trasferiti in uno degli appartamenti all’ultimo piano a inizio gennaio 2020. Nessuno di noi si aspettava un gesto così altruista e di buon cuore“, ha aggiunto Franco.

In molti hanno risposto a quella premura lasciando appesi alla cassetta degli inquilini orientali messaggi di ringraziamento, il tutto nella speranza che presto ci si possa nuovamente abbracciare e il coronavirus diventi solo un brutto ricordo.