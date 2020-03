VALENZA – Perdere un proprio caro e non potergli stare vicino, non potergli dare nemmeno l’ultimo saluto. L’emergenza coronavirus sta purtroppo provocando anche questi drammi nei drammi. Una situazione che, purtroppo, sta vivendo anche l’assessore di Valenza Massimo Barbadoro.

Sabato scorso suo padre Mario, originario di Mondavio, un paese marchigiano, è mancato a 82 anni all’ospedale di Urbino. Anche lui era risultato positivo al coronavirus ma aveva anche altre patologie pregresse.

“Purtroppo io sono bloccato qui a Valenza e non ho potuto raggiungere le Marche. Mia madre e mia sorella, che vivono lì, sono in quarantena. Possiamo solo sentirci al telefono” ha raccontato l’assessore ai nostri microfoni “una situazione drammatica. Purtroppo era da novembre che non lo vedevo ed è questa la cosa più triste: sapere di non essergli stato vicino in questo momento. A febbraio aveva avuto un altro problema di salute che aveva superato. Era tornato a casa da pochi giorni ma poi la febbre è salita e circa dieci giorni fa era stato ricoverato. Ho potuto comunicare con lui al telefono per pochi minuti proprio poco prima che andasse in ospedale”.

“Purtroppo è una situazione molto difficile da gestire” ha aggiunto il politico valenzano “siamo abituati ad avere contatti con le persone a noi care, essere costretti a rinunciare a tutto questo proprio in questi momenti rende tutto molto più difficile, compresa l’elaborazione del lutto. Voglio però ringraziare di cuore tutto il personale medico dell’ospedale di Urbino che è stato vicino a mio padre, sono stati fantastici”.

Mario Barbadoro è stato un importante sindacalista marchigiano della Cgil nel settore trasporti. Una volta in pensione ha speso il suo tempo anche come volontario dell’Auser, diventando presidente della sezione di Fossombrone.

Anche dalla redazione di Radio Gold le condoglianze all’assessore Barbadoro e a tutta la sua famiglia.