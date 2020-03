TORTONA – La famiglia Gavio si è dimostrata ancora una volta vicina al territorio tortonese, anch’esso colpito dall’emergenza coronavirus. All’Ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona, riconvertito in Covid Hospital, sarà infatti donato 1 milione di euro.

La cifra sarà gestita dal Comitato “Tortona per Ospedale Santi Antonio e Margherita” a favore della struttura stessa, dei sanitari e degli infermieri.

La notizia è stata comunicata dalla Bertram Yachts Derthona che ringrazia e plaude la famiglia Gavio “per il gesto di cura e attenzione nei confronti del territorio tortonese e di tutti coloro che sono in prima linea per contrastare l’emergenza sanitaria mostrato in questa occasione”.