CASALE – Nella giornata di mercoledì sono state consegnate altre 700 maschere FFP3 per i reparti più delicati dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, da oggi diretto dal dottor Federico Nardi, Primario del reparto di Cardiologia.

“Fra poco porteremo anche il primo stock di nuove tute” ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi.

Prosegue anche la sanificazione dei mezzi di servizio e di Protezione Civile che in questi giorni vengono utilizzati per la consegna della spesa ai quarantenati e delle mascherine agli operatori sanitari, malati con gravi patologie e over 65.

“Purtroppo il nostro nosocomio ha dovuto registrare due nuovi decessi di persone residenti in Provincia di Alessandria, oltre a tre nuovi contagi” ha sottolineato il sindaco monferrino.