VALENZA – L’Istituto Comprensivo Valenza A ha ideato un’altra iniziativa per sostenere gli ospedali del territorio, in prima linea contro il coronavirus. L’obiettivo è devolvere una parte della cifra già stanziata dalle famiglie per la gita scolastica per l’acquisto di caschi per la respirazione assistita.

“Tengo a ribadire che si tratta di un gesto volontario“ ha sottolineato il dirigente scolastico Maurizio Carandini “il momento drammatico che stiamo vivendo ci rende ogni giorno più tristi ed avviliti ma non possiamo permettercelo. Dobbiamo, come sempre abbiamo fatto, pensare agli altri”.

Le famiglie che vogliono aderire possono inviare una mail a [email protected], indicare nell’oggetto “Dalla gita alla vita!” e nel testo scrivere: nome e cognome dell’alunna/o, classe, sezione e plesso di frequenza e “Autorizzo la scuola a trattenere 20 euro da quanto pagato per il viaggio e visita di istruzione”.