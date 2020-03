ALESSANDRIA – La Confcommercio ha chiesto che siano sospesi almeno fino ad mese di ottobre i tributi locali che gravano sulle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Il Presidente provinciale, Vittorio Ferrari, ha inviato la richiesta a tutti i Sindaci della provincia per ottenere lo stop delle tasse e ricevere un trattamento di emergenza vista la straordinarietà e la gravità della situazione. Per Confcommercio la battaglia al Covd-19 oltre che sul fronte sanitario anche su quello economico, per la tutela della salute delle imprese e del tessuto economico italiano.

“Siamo convinti che in questa fase in cui il Paese sta affrontando una battaglia di primaria importanza, che ci vede tutti coinvolti – ognuno per la propria parte e la propria competenza – sia necessario che l’emergenza economica sia affrontata con la stessa eccezionalità e tempestività di quella sanitaria.

Siamo convinti che solo con l’impresa, infatti, ci potrà essere ripresa per il nostro Paese e siamo altresì convinti che l’emergenza economica durerà, purtroppo, ben oltre quella sanitaria. Quando finalmente, come tutti noi ci auguriamo, la battaglia contro il Covid-19 sarà sconfitta a livello sanitario, dovremo ancora lottare per salvare le tante imprese che nel frattempo avranno rischiato di sparire dalla scena economica nazionale e non solo. Ecco perché la “cura precoce” è fondamentale, tanto in ambito sanitario quanto economico: vanno pensate misure straordinarie in questo momento emergenziale, ma vanno anche prolungate, per dare gambe e fiato alle imprese nella necessaria fase di ricostruzione.

Come Associazione di rappresentanza delle categorie maggiormente e più direttamente colpite da questa emergenza (turismo e commercio su tutte, ma anche trasporti e professionisti), abbiamo pertanto richiesto ai Sindaci di tutti i Comuni della provincia di Alessandria che le nostre imprese, le imprese che costituiscono una porzione fondamentale dell’economia territoriale, siano sostenute, con misure capaci di intervenire nell’emergenza e nella ripresa. Abbiamo chiesto che siano sospesi almeno fino ad mese di ottobre i tributi locali che gravano sulle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Nel dettaglio:

sospensione fino al 1° ottobre degli adempimenti e dei relativi versamenti connessi alla fiscalità comunale (Tari, Tosap, Imposta sulla pubblicità); sospensione fino al 1° ottobre del pagamento del canone dovuto per il 2020 per tutti gli operatori commerciali titolari di licenza di posto fisso nei mercati cittadini; sospensione del versamento delle rate calendarizzate relative al pagamento della monetizzazione dei parcheggi dovuta dagli esercizi pubblici per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

“Siamo fiduciosi di un positivo accoglimento delle richieste presentate – commenta il Presidente Ascom-Confcommercio della provincia di Alessandria, Vittorio Ferrari – perché siamo certi che tutti si rendano conto che le nostre categorie sono quelle più drammaticamente e direttamente colpite da questa emergenza. Ecco perché crediamo che siano necessari aiuti che si protraggano anche oltre questi primi mesi e prevedano, come richiesto, la sospensione dei tributi almeno fino al mese di ottobre”.