PIEMONTE – Da lunedì diventerà operativa in Piemonte una nuova ordinanza. Il provvedimento sarà infatti firmato domenica dal presidente Alberto Cirio. È stato lui stesso a illustrarla nella consueta diretta facebook giornaliera, dall’Unità di Crisi.

“Da lunedì gli articoli di cancelleria saranno considerati beni essenziali e si potranno acquistare” ha detto Cirio “ho ricevuto tante segnalazioni di famiglie che lamentavano il divieto di poter comprare quaderni e pennarelli per i loro figli. Da lunedì questo divieto non ci sarà più”.

Nella nuova ordinanza sarà anche ratificata la regola che tutti gli operatori sanitari del Piemonte o chi lavora in tutti quegli enti al lavoro per fronteggiare l’emergenza coronavirus non dovranno fare la fila al supermercato.