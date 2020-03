PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ecco le offerte di lavoro della settimana comunicate dal Centro per l’impiego del capoluogo:

OFFERTE PRIVATE

Azienda privata ricerca TORNITORE CNC Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere l’attività di tornitore cnc per azienda di produzione di stampi per materie plastiche Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di esperienza pluriennale nella mansione Sede di lavoro: Bosco Marengo Tipologia di inserimento: tempo indeterminato full-time; in caso di candidature con minima esperienza si valuta l’inserimento con contratto di apprendistato Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail [email protected] inserendo nell’oggetto il codice dell’offerta 14482 o la professione “tornitore”

Azienda privata ricerca 5 ANIMATORI TURISTICI Società di animazione per villaggi e resort EurecaStyle Group organizza video stage di formazione con rilascio di contratto di lavoro per la stagione estiva. Mansioni: tutte le categorie di animazione Requisiti: anche prime esperienze nel settore animazione Tipologia di inserimento: contratto di lavoro per stagione estiva Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae con foto a [email protected] – sito: www.eurecastyle.com – per saperne di più tel. 2928440213 – 096172286

Azienda privata ricerca APPRENDISTA MAGAZZINIERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di magazziniere con funzioni di ricevimento ed imballaggio merci per spedizione,imballaggi. La persona si curerà dell’inventario fisico e gestionale con ausilio di programmi informatici dedicati,controllo del locale e della merce in arrivo e uscita. Requisiti: il candidato ha una buona conoscenza della lingua inglese ( indispensabile) volontà e disponibilità all’apprendimento. Patente b, auto propria per raggiungere il luogo di lavoro, buona salute per riordino fisico della merce, età massima 29 anni per inserimento in apprendistato.Sede di lavoro: Vicinanze Alessandria Tipologia di inserimento: iniziale apprendistato con possibile conferma. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected] indicando il codice dell’offerta 14399 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di manovale in cantieri edili. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di qualifica professionale, di corso di formazione lavoratori e addetto ai ponteggi, di patente b, esperienza indispensabile. Disponibile a trasferte di durata settimanale in altre province. Sede di lavoro: Alessandria e trasferte Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time della durata di due mesi Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected]

Azienda privata ricerca AIUTANTE IDRAULICO Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiutante idraulico per installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, trattamento acqua e gas. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di licenza media, ha una minima esperienza con l’utilizzo di trapano, scale, utensili, buona manualità. L’attività prevederà anche lavori manuali di carico e scarico merce. Sede di lavoro: Alessandria e provincia Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time con orario su giornata dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail [email protected] inserendo nell’oggetto il riferimento “aiutante idraulico”

Azienda privata ricerca ADDETTO/A PREPARAZIONI PANINI Mansioni: la risorsa si occuperà inizialmente di svolgere la mansione di addetto/a preparazione panini, caffetteria ed in futuro la mansione di responsabile di negozio Requisiti: la candidatura ideale ha esperienza nel settore della ristorazione (anche solo esperienza di sala e cucina), una buona predisposizione al contatto con il pubblico, conoscenza di base informatica e della lingua Inglese ed è in possesso del diploma di scuola superiore, di patente b automunito. Sede di lavoro: Alessandria ed eventuali trasferte saltuarie. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time. Previsti turni su sei giorni lavorativi. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail [email protected] inserendo nell’oggetto il codice 14076

Azienda privata ricerca OPERAIO AGRICOLO Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere mansioni legate all’agricoltura.Requisiti: passione per l’agricoltura, preferenza per candidature con esperienza precedente in ambito agricolo, preferenza per candidati in possesso di patente di guida. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria – Gamalero con possibilità di trasferte in Liguria, provincia di Genova. Possibilità di risiedere in azienda.Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di tre mesi, con possibilità dirinnovo.Modalità di candidatura: gli utenti interessati all’offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail [email protected] indicando nell’oggetto la mansione ricercata “operaio agricolo”

Azienda privata ricerca MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di magazziniere, addetto/a preparazione ordini clienti con prelievo da magazzino, controllo corrispondenza ordine con codice articolo prelevato, scarico della commessa.Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di qualifica professionale, patentino di guida per il muletto, patente b per consegna e ritiri, conoscenze informatiche di base, esperienza indispensabile.Sede di lavoro: Solero (AL)Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time della durata di quattro mesi. Orario di lavoro dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail [email protected] inserendo nell’oggetto il codice 14065