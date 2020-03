ROMA – A fine maggio potrebbero azzerarsi le nuove diagnosi di contagio da Covid-19. A dirlo uno studio dell’Einaudi Institute for Economics and Finance che ha analizzato la parabola delle nuove positività al coronavirus sull’intero territorio nazionale. In base ai dati raccolti l’Eief, che è un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia ma del tutto indipendente, fra il 5 e il 16 maggio l’Italia dovrebbe uscire dall’emergenza sanitaria. Va detto che si tratta di prime proiezioni che si basano unicamente sulla situazione attuale.

La base statistica è costituita dai tutti i dati forniti dall’Unità di Crisi della Protezione Civile ogni giorno alle 18 attraverso i quali vengono fatte stime per determinare l’evoluzione plausibile dei contagi. Il lavoro è affidato a Franco Peracchi (affiliato anche alla Georgetown University e all’Università di Tor Vergata) e verrà rivisto e ripubblicato ogni sera sul sito dell’Eief dopo gli aggiornamenti della Protezione civile.

Per l’ente di analisi molte regioni potrebbero uscire dall’incubo coronavirus anche prima della data prevista del 5-16 maggio. Tra queste c’è anche il Piemonte che potrebbe vedere la situazione rientrare intorno al 15 aprile. Di seguito tutti i dati regione per regione.

Abruzzo => 11 aprile Basilicata => 7 aprile Calabria => 17 aprile Campania => 20 aprile Emilia-Romagna => 28 aprile Friuli-Venezia Giulia => 10 aprile Lazio => 16 aprile Liguria => 7 aprile

Lombardia => 22 aprile

Piemonte => 15 aprile

Puglia => 9 aprile Sicilia => 14 aprile

Toscana => 5 maggio Trentino-Alto Adige => 6 aprile