PIEMONTE – Anche l’impegno degli Astigiani nella lotta contro l’epidemia coronavirus si dimostra senza fine. Sul conto corrente della Regione Piemonte dedicato al sostegno delle strutture sanitarie, è arrivata una donazione da 15mila euro da parte di Mas Pack Packaging, l’azienda di San Marzano Oliveto specializzata in progettazione e produzione di macchine ed impianti per il confezionamento.

«Ancora una volta – commenta l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi – il cuore generoso degli Astigiani ha dimostrato di battere con coraggio. Il nostro territorio ha già dovuto affrontare non pochi disastri in passato e ha sempre manifestato un’incredibile forza e un’enorme volontà di ricominciare. Anche in questa emergenza, così inedita e spaventosa, le aziende, accanto a tanti privati, sono in prima linea nell’appoggio alle istituzioni locali nonostante le gravi condizioni economiche che stanno attraversando. A loro il nostro più sincero ringraziamento e la preghiera di non fermarsi: in questo momento il territorio ha bisogno di rimanere unito nell’affrontare l’emergenza, nonostante le tante difficoltà che ci aspettano e le limitazioni a cui tutti ci stiamo sottoponendo».

Si ricorda il conto corrente regionale dedicato alla raccolta fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie e acquistare dispositivi medici: IT 29 H 02008 01152 000100689275, causale “Regione Piemonte- Sostegno Emergenza Coronavirus”.