ALESSANDRIA – L’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud ha ringraziato Amag Ambiente “per la solerzia dimostrata” nell’espletamento dell’intervento di sanificazione dell’area parcheggio e dei cortili interni sede dell’ente in Via Verona 17.

Il presidente Paolo Caviglia (foto) ha ringraziato anche l’Assessore Comunale alle politiche sociali abitative e per la famiglia Piervittorio Ciccaglioni “per il cortese interessamento in quanto in questo periodo di grande emergenza ha saputo dare un segnale concreto di vicinanza dell’Amministrazione Comunale alle numerose famiglie che risiedono nel complesso immobiliare dell’ex Collegio dei Gesuiti”.