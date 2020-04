TORINO – Il Piemonte può contare su un nuovo laboratorio di analisi dei test tampone sul coronavirus. Si tratta della struttura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che ha recentemente iniziato il suo lavoro dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni. Per metterlo in funzione sono stati acquistati con procedure d’urgenza i reagenti necessari e quando il laboratorio sarà pieno regime effettuerà la diagnosi su 1.800 tamponi alla settimana. I risultati dei test, invece, saranno disponibili il giorno dopo l’arrivo dei tamponi all’istituto.

“Desidero ringraziare il nostro personale che in questo difficile momento si è prodigato per allestire e rendere operativo il laboratorio, che è un contributo, per quanto nelle nostre potenzialità, alle esigenze delle Istituzioni e dei Cittadini del nostro Territorio“, ha spiegato il direttore generale dell’Istituto, Angelo Ferrari. Che poi ha aggiunto spiegando come in questi giorni ci “sarà ancora molto da fare per mettere a punto il processo operativo in modo da diventare il più possibile efficaci e continuare così il processo virtuoso che abbiamo avviato“.