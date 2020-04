PIEMONTE – Sale a quota 265 il numero di pazienti piemontesi che hanno sconfitto il coronavirus. Di questi 15 sono in provincia di Alessandria, 3 in più rispetto a mercoledì dopo che ieri non era stato registrato alcun incremento.

Nelle altre zone del Piemonte ce ne sono 15 in provincia di Asti, 14 in provincia di Biella, 26 in provincia di Cuneo, 17 in provincia di Novara, 138 in provincia di Torino, 10 in provincia di Vercelli, 24 nel Verbano-Cusio-Ossola, 6 provenienti da altre regioni.

Altri 487 sono “in via di guarigione”, cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa ora dell’esito del secondo.