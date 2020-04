CASALE MONFERRATO – Nuovo atto di solidarietà nei confronti dei nosocomi alessandrini. Questa volta i benefattori sono stati Carlo Pessina e Carlo Bajardi, soci fonatori dello Studio Pessina Bajardi Bollo – Dottori Commercialisti e Revisori Legali, che hanno donato all’ospedale Santo Spirito mille camici chirurgici impermeabili monouso. La consegna è avvenuta nel piazzale della struttura sanitaria alla presenza del dottor Ivano Nigra, Responsabile della struttura Dea.

“La donazione di mille camici impermeabilizzati monouso all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato è stata decisa con il parere tecnico del dottor Nigra, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, e in coordinamento con i responsabili dell’Asl-Al e in particolare l’avvocato Francesca Chessa dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Si tratta di materiale ritenuto di primissima necessità per proteggere gli operatori sanitari dal contagio da virus Covid-19“, ha spiegato il dottor Carlo Pessina, Socio Fondatore e Presidente dello Studio.

Parole a cui hanno fatto eco quello dell’altro Socio Fondatore, il dottor Carlo Bajardi: “Ammiro profondamente la dedizione e la professionalità dei medici e del personale operanti nelle strutture ospedaliere, in modo particolare ammiro le persone che lavorano nel Nostro Ospedale di Casale Monferrato che aggiungono ad elevate capacità professionali il valore di profonde qualità umane. Voglio quindi esprimere al dottor Ivano Nigra, in rappresentanza di tutti i suoi colleghi e dell’ospedale stesso, il nostro ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente“.

Le dotazioni di Protezione individuale donate dallo Studio Pessina Bajardi Bollo sono state prontamente poste a disposizione del personale sanitario dell’Ospedale Santo Spirito. Come tutti i più moderni studi professionali lo Studio Pessina Bajardi Bollo, grazie alle proprie dotazioni informatiche, prosegue l’attività a favore delle Aziende Clienti dalle postazioni di home working e di video comunicazione, di cui tutti gli operatori sono dotati, limitando gli accessi nella sede, costantemente sanificata, alle sole esigenze legate ad urgenze o a scadenze o alla raccolta documentale necessaria. Grazie a tali soluzioni lo Studio può proseguire – nella più completa sicurezza – il servizio di consulenza ed assistenza alle Aziende, fornendo loro quotidianamente le risposte, le informazioni ed il supporto professionale indispensabili nei momenti – come quello che stiamo vivendo – in cui le scelte imprenditoriali sono più difficili che in ogni altro tempo.