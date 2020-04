TORTONA – Entro la fine di questa settimana a Tortona l’amministrazione punta a riattivare il servizio di Polizia Municipale. L’Asl di Alessandria, infatti, ha comunicato la negatività al tampone di una buona parte degli agenti che qualche settimana fa erano risultati positivi al coronavirus.

Inoltre ieri la Protezione Civile ha iniziato la comunicazione tramite auto con altoparlanti, per le vie della città e frazioni, delle norme vigenti per la limitazione del contagio: un’iniziativa utile a far giungere la comunicazione anche a quanti non avessero modo di tenersi aggiornati.