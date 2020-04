PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Da qualche giorno anche in provincia di Alessandria i Comuni stanno raccogliendo le richieste per assegnare i buoni spesa sovvenzionati dal Governo con 400 milioni di euro a livello nazionale a favore dei soggetti messi più in ginocchio dall’emergenza coronavirus.

In attesa di conoscere anche i primi dati di Alessandria e Ovada, e premettendo che non si tratta ancora di numeri definitivi, è al momento Acqui Terme il centro zona con la più alta percentuale di richieste: oltre 330 unità pari a circa l’1.71% della popolazione.

A seguire c’è Valenza, con circa 200 richieste (1.07%). A Tortona sono state 210 le domande, pari allo 0.77% degli abitanti. Circa 150 a Casale Monferrato (lo 0.44%) mentre sono 97 i nuclei famigliari già aiutati dal Comune di Novi Ligure, lo 0.34% della popolazione.