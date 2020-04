AGGIORNAMENTO ORE 09.42 – Nel nuovo Dpcm firmato nella giornata di ieri dal premier Giuseppe Conte è prevista la riapertura delle librerie, cartolibrerie e negozi di abbigliamento per bambini. Ma sono anche altre le attività produttive riaperte e che potete consultare qui.

AGGIORNAMENTO ORE 09.14 – Con il Dpcm approvato venerdì a livello nazionale sono state prorogate in automatico fino al 3 maggio anche le misure più stringenti anti-coronavirus già contenute nell’ultima ordinanza del Piemonte.

AGGIORNAMENTO ORE 08.30 – Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la mozione di Emanuele Locci, presidente di Alessandria Migliore, che impegna la giunta su alcuni importanti traguardi da raggiungere per alleviare le problematiche del contesto socio economico alessandrino scaturite divampate a causa dell’emergenza coronavirus.

AGGIORNAMENTO ORE 08.12 – L’evoluzionista e docente universitario Telmo Pievani ci spiega cosa è il coronavirus e quale sarà la sua evoluzione.

PIEMONTE – Prosegue il lockdown in Italia per contenere la diffusione del coronavirus. Ieri sera il permier Giuseppe Conte ha ribadito che le misure di restrizione sin qui prese resteranno in vigore sino al 3 maggio 2020. Va detto che piccoli tentativi di ritorno alla normalità sono stati fatti. Sì, perché nel nuovo Dpcm presentato dal Presidente del Consiglio verranno riaperte “librerie, cartolibrerie e negozi per neonati. Saranno anche riavviate le attività di taglio dei boschi”. Intanto il Piemonte deve fare i conti con un altro giorno tragico per numero di vittime a causa del Covid-19, 104 i decessi complessivi di cui 29 nella sola Provincia di Alessandria.