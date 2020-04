AGGIORNAMENTO ORE 08.12 – Sono al momento 50 i comuni della provincia di Alessandria ancora senza persone positive al coronavirus. Lo dicono i dati della Regione. Si tratta per lo più di piccoli centri.

AGGIORNAMENTO ORE 07.55 – Una nostra lettrice ha raccontato la sua esperienza di persona positiva al coronavirus. Nella sua testimonianza racconta il difficile percorso durante la malattia. La sua storia nell’articolo sottostante.

PIEMONTE – Sono state una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del dolore quelle vissute dalla provincia di Alessandria impegnata da settimane nella lotta al coronavirus. Nei due giorni di festa, infatti, sono deceduti 37 pazienti positivi al test del Covid-19 (23 domenica e 14 lunedì) per un totale di 366 morti. Nell’Alessandrino sono 2.338 rimaste contagiate dal virus. La nostra, subito dopo Torino, rimane la provincia più colpita dalla pandemia. Intanto il Piemonte ha annunciato che sino al 3 maggio resteranno in vigore le regole più restrittive rispetto al resto d’Italia come già previsto nei precedenti provvedimenti presi dalla Giunta Cirio.