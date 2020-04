IVREA – Compare anche il nome di Alberto Cirio nella denuncia presentata dal Codacons alla procura di Ivrea (Torino) in relazione alla situazione nelle Rsa legata alla diffusione del coronavirus. L’associazione dei consumatori, da tempo sul piede di guerra per quanto accaduto nelle case di riposo piemontesi, ha suggerito ai magistrati di valutare l’eventualità di formulare un capo di imputazione a carico del Presidente della Regione per una serie di circostanze che, si legge, sono state ricavate “da giornali e documenti sindacali“. L’esposto riguarda anche i direttori generali e i responsabili delle Rsa e il responsabile dell’Asl di Ivrea.

“La Regione Piemonte declina ogni responsabilità in merito a medici e sanitari deceduti a causa della mancanza di mascherine, tamponi e presidi contro il coronavirus, e la colpa di tali decessi è da attribuire alle Asl o ai datori di lavoro di medici e infermieri“, aveva reso noto nei giorni scorsi il Codacons commentando la memoria difensiva della Regione Piemonte. “Secondo l’ineffabile difesa regionale, i tamponi si fanno solo ai medici e infermieri che presentano sintomi gravi. Una tesi assurda e dannosissima che sarà sottoposta alla Procura della Repubblica di Torino“.