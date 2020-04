ALESSANDRIA – Rispetto alle modalità di distribuzione delle 25 mila mascherine nelle 29 farmacie della città e dei sobborghi il Comune di Alessandria ha precisato che “tutte le persone aventi diritto ma sono impossibilitati a recarsi personalmente in farmacia, possono delegare per il ritiro un parente o una persona di fiducia”. Il delegato dovrà presentarsi in farmacia con la tessera sanitaria dell’avente diritto (o di una copia della stessa). I cittadini soli, privi di una rete di assistenza familiare, possono rivolgersi alla Protezione Civile comunale per il ritiro, chiamando il numero 0131 56216.

La nota di Palazzo arriva dopo le critiche della minoranza: Pd e M5S hanno rimarcato i rischi di possibili assembramenti di persone.

Ricordiamo che le mascherine sono destinate a quattro particolari categorie di cittadini:

– persone di tutte le età se affette da sintomi respiratori evidenti;

– persone over 60 con patologie croniche;

– persone in terapia con farmaci immunosoppressori;

– persone over 65;