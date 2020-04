PIEMONTE – L’Unità di crisi della Regione Piemonte, nell’ambito dell’emergenza Covid 19, ha aperto un nuovo bando di ricerca di personale a tempo determinato per infermieri e per collaboratori socio sanitari con disponibilità di lavorare in reparti strutturati a svolgere le mansioni lavorative con turni 24 ore su 24.

In provincia di Alessandria, in particolare, l’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo cerca nuovi infermieri professionali.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 23:59:59 di lunedì 20 aprile e dovranno essere inoltrate telematicamente.

Qui tutti i dettagli del bando.