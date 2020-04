ALESSANDRIA – “Avviene la stessa cosa anche in altre città italiane. Basta rispettare le distanze di sicurezza“. L’assessore alla Salute del Comune di Alessandria Paolo Borasio ha risposto così al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle rispetto al tema delle 25 mila mascherine distribuite nelle 29 farmacie del Comune e dei sobborghi, una modalità che, secondo i due partiti di minoranza, potrebbe creare degli assembramenti.

“Visto che noi non ci siamo inventati nulla mi chiedo se Pd e 5 stelle si sono lamentati altrettanto quando, in questi giorni, sono state distribuite le mascherine via farmacia anche in altre città: Ravenna, Bologna, Cremona, Fidenza, Pavia, Legnano, Padova, Vicenza, Monza, Tortona. Qui mi fermo perché potrei aggiungerne tante altre (tra cui la regione Lombardia e la regione Toscana)”.