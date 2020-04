TORTONA – “Oggi vorrei ricordare in particolar modo una persona deceduta a causa del coronavirus. Lo faccio anche per venire incontro a una richiesta fatta espressamente dagli infermieri che stanno lottando nei nostri ospedali“. Inizia così il discorso di Federico Chiodi, sindaco di Tortona, nel consueto video di aggiornamento sulla situazione dell’epidemia da Covid-19 in città. Il primo cittadino ha infatti voluto celebrare il ricordo “di Angela Vinci che oggi (ieri, giovedì 16 aprile 2020, ndr) è venuta a mancare“. La donna era infermiera dell’ospedale di Tortona, al Pronto Soccorso e nel reparto di Medicina, e da appena un anno era in pensione. “Purtroppo si è ammalata di Covid-19 ed è deceduta. Sicuramente è una situazione difficile quella che stanno affrontando i nostri medici, i nostri infermieri e anche i pazienti”, ha spiegato.