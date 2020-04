ROMA – “Il raffronto dei dati di oggi con quelli di domenica scorsa indica che in Piemonte la situazione dei contagi Covid-19 è ancora molto preoccupante“. Lo dice il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, l’alessandrino Federico Fornaro. “Unico dato positivo, che potrebbe però risentire di una contabilizzazione iniziale non in linea con quella nazionale, è quella dei pazienti guariti il cui numero è cresciuto di una settimana del 34,8% rispetto al dato Italia del 18,6%“. Fornaro sottolinea come questi dati indichino che “in Piemonte Covid-19 è ancora purtroppo radicato e persistente e gli operatori sanitari vanno sostenuti anche con nuovi arrivi di medici e infermieri dalla task force della Protezione Civile nazionale, oltre a quelli già inviati“.