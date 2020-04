PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Trascorso poco più di un anno dalla sua introduzione è tempo di bilanci per il reddito di cittadinanza. All’8 aprile 2020, in totale 1,8 milioni di nuclei familiari in Italia hanno presentato una domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all’Inps: 1,2 milioni (68%) sono state accolte, 118 mila (6%) sono in lavorazione e 473 mila (26%) sono state respinte o cancellate.

Il Piemonte rappresenta la settima regione in Italia, dopo Campania, Sicilia, Lombardia, Lazio, Puglia e Calabria: 105.769 mila le domande presentate, 68.568 quelle accolte, il 5.6% a livello nazionale.

In provincia di Alessandria, in particolare sono state presentate 10.868 domande, 7301 quelle accolte, 2762 quelle respinte. In Piemonte il territorio alessandrino si trova al secondo posto dopo la provincia di Torino.

Sempre in provincia sono 12985 le persone coinvolte, per un importo medio mensile, tra reddito e pensione di cittadinanza, di 482,82 euro.