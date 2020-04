VALENZA – A distanza di una settimana il Comune di Valenza non ha ancora ricevuto risposta dalla Regione. Il sindaco Gianluca Barbero e il suo Vice, Luca Ballerini, lo hanno spiegato sui social, illustrando il contenuto della lettera in cui chiedevano al Governatore Alberto Cirio di essere inseriti in un piano di ripartenza che tenesse conto del ruolo centrale di Valenza nella produzione di gioielli. Il documento era stato inviato il 17 aprile dopo aver appreso di una proposta per far ripartire in sicurezza le imprese piemontesi da inviare al Presidente Giuseppe Conte. I due politici valenzani nella lettera hanno rimarcato come la città non fosse stata coinvolta in quel processo e chiedevano che fosse inserita tra le prime nel percorso di ripresa.

Barbero e Ballerini in particolare chiedono alla Regione di “investire risorse importanti per una volta sul nostro territorio per contribuire alla ripartenza non solo di Valenza o del distretto del gioiello ma di tutto il Piemonte” alla luce del ruolo centrale nell’esportazione.