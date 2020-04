ALESSANDRIA – Oggi sarebbe dovuta iniziare la consueta Fiera di San Giorgio. Una quattro giorni, dal 23 al 26 aprile come si legge sul sito della Regione Piemonte nell’area eventi, che nel 2020 avrebbe inaugurato la sua 416esima edizione. Quasi un rito per gli alessandrini che non si sono mai tirati indietro apprezzando un evento che all’inizio degli Anni 2000 aveva visto più ombre che luci sino a un suo buon rilancio in questi ultimi anni. A fermare la Fiera ci ha però pensato questa volta il coronavirus. Per i più nostalgici riproponiamo un video d’annata sulla San Giorgio.