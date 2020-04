ALESSANDRIA – Il coronavirus ha portato via anche il Pride di Alessandria. La manifestazione colorata dedicata alle libertà, organizzata da Tessere Le Identità, associazione per i diritti LGBTQI+, in collaborazione con alcune realtà del territorio alessandrino, non si farà per l’emergenza covid-19. Da inizio anno era stata annunciata la seconda edizione dopo l’enorme successo dell’anno precedente ma “a causa del perpetrarsi delle disposizioni per il Coronavirus, dopo una riflessione sulla possibilità di organizzare l’evento in una fase di maggiore apertura, si è deciso di rimandare la 2° edizione di AL Pride nel 2021“.

La Presidente di Tessere le identità, Stefania Cartasegna, ha spiegato che “poiché in questo periodo l’attenzione alle situazioni di marginalità deve essere tra le priorità, l’associazione ha deciso di devolvere una somma di sostegno ad uno degli enti che, nel territorio alessandrino, continua a sostenere persone in situazione di estrema indigenza, anche appartenenti alla comunità LGBTQI+, la Caritas. Non possiamo che ringraziare la Caritas per la presenza sul territorio e gli aiuti che fornisce costantemente. Il nostro è un piccolo contributo con la convinzione che presto torneremo nelle piazze e nelle strade a difendere e a chiedere diritti uguali per tutte e tutti.“