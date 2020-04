ALESSANDRIA – Mercoledì 29 aprile alle 21 è in programma il terzo videoconfronto online per i commercianti del quartiere Cristo di Alessandria. Il tema della serata sarà “Prepararsi alla Fase 2…come Ripartire”.

In questo appuntamento sul web sono previsti gli interventi del Presidente dei Commercianti Roberto Mutti, il vice Sindaco di Alessandria Davide Buzzi Langhi, l’Assessore al Bilancio e Pari Opportunità Cinzia Lumiera, la Presidente Provinciale Confesercenti Manuela Ulandi. Dal Brasile, inoltre, si collegherà con Don Mario Gonella, storico Parroco del San Giovanni Evangeslista e del Duomo).

Si parlerà della Fase 2 su come ripartire, il tema finanziario dallo Stato ai bandi regionali sino al discorso delle Banche. La commercialista Gabriella Bringiotti, che sta seguendo le pratiche di molti commercianti, illustrerà come procedere con le domande sui bandi. Molte le domande al Comune, anche dal Cristo sono stati chiesti chiarimenti sulle prossime scadenze.

La chat online sarà pubblica è aperta a tutti: commercianti, cittadini, associazioni, parrocchie.

“Sicuramente il discorso del Premier Conte è prudenziale dal punto di vista della salute ma le nostre attività hanno bisogno di riprendere a lavorare secondo regole precise come in Veneto e Liguria perché l’ossigeno sta finendo o è già finito“ ha detto il presidente dell’associazione Roberto Mutti “Mercoledì partecipiamo numerosi per lanciare il nostro piccolo contributo al lamento generale del popolo delle partite Iva che sono le imprese che sostengono il paese. Concordo con tutte le lamentele sul fatto che da mesi non vedono un centesimo di incasso. Insomma: noi siamo pronti alle regole (gel, distanza, guanti, mascherine). Abbiamo solo bisogno di clienti che, con pazienza, cercheremo di erudire”.