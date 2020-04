CASAL CERMELLI – Dopo l’allarme lanciato qualche giorno fa per la sanificazione delle rsa e per chiedere tamponi urgenti per il personale di Villa S. Fortunato e Il Melograno, il sindaco di Casal Cermelli Paolo Ambrogio Mai ha annunciato che, in seguito al suo confronto con la Prefettura, sabato la stessa Prefettura ha fatto intervenire l’esercito.

“Ora occorre procedere, in tempi rapidi con i tamponi sia al personale che agli ospiti” ha detto il sindaco Mai che ha anche sollecitato l’Unità di Crisi descrivendo “la situazione drammatica delle due rsa” dove continuano a

verificarsi decessi con “enormi rischi di contagio per l’intera popolazione di Casal Cermelli”.