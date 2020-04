INFORMAZIONE COMMERCIALE – Eco Store Alessandria è una delle poche attività commerciali che sono potute rimanere aperte in questo periodo di allerta e decreti. Per questo si è attrezzato più del solito per poter fornire un servizio al privato e alle aziende, fornendo tutto ciò che può essere necessario per continuare a lavorare in smart working e studiare da casa. In questa emergenza quindi tutti potranno trovare stampanti e multifunzioni, carta, cartucce e toner, la possibilità di stampare da chiavetta dispense e o documenti e autodichiarazioni aggiornate, necessarie per poter circolare in termini di legge. Ma sarà possibile anche ricaricare le cartucce e trovare accessori per pc e smartphone, che possono senz’altro essere utili in questo momento di distanziamento sociale. Eco Store fornisce il servizio di consegna a domicilio chiamando in negozio allo 0131 68878 o al 339 8522796.

Le misure adottate da Tiziana e Roberto per vendere in sicurezza sia in negozio che tramite consegna a domicilio sono massime: distanza di sicurezza anche maggiore di 1 metro, mascherina, guanti, alcool e nessun contatto fisico col cliente, perché offrire un servizio è importante, ma non contagiarsi a vicenda lo è di più. Roberto e Tiziana Vi aspettano nel Centro Commerciale Naturale di Via San Giacomo della Vittoria al n. 50 e aspettano le vostre telefonate, secondo le Vostre preferenze ed esigenze.