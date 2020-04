ITALIA – Rispetto all’emergenza coronavirus l’Onorevole di Liberi e Uguali Federico Fornaro ha sollecitato la necessità di “affrontare di petto i focolai domestici, con tamponi sistematici ai famigliari della persona risultata positiva, non escludendo dal controllo gli asintomatici. Senza questo sforzo organizzativo continueremo a vedere numeri in crescita e le riaperture saranno sempre problematiche”.

Il capogruppo di LeU alla Camera dei Deputati ha infatti rimarcato che “l’analisi dei dati forniti dalla Protezione Civile sulla diffusione del coronavirus dal 22 aprile al 28 aprile, conferma, nonostante qualche oggettivo miglioramento nelle ultime due giornate, una situazione di persistente criticità sia in Liguria sia in Piemonte, non totalmente spiegabile con una accelerazione nel numero dei tamponi effettuati. Negli ultimi sette giorni, infatti, il numero dei casi totali di contagiati è cresciuto in Liguria del 12,3% e in Piemonte dell’11,9%. A seguire in questa graduatoria, il Lazio con l’8,2%, la Lombardia con il 7,6%%, l’Emilia Romagna con il 6,3%. La media nazionale è stata di più 7,6%. Nella classifica dei contagiati ogni 100.000 abitanti alla data del 28 aprile, al primo posto continua ad esserci la Lombardia (739), seguita da Piemonte (584), Emilia Romagna (559), Liguria (501) e Marche (405), mentre la media in Italia è di 334″.

Sempre riferito all’ultima settimana “la provincia piemontese con la maggior crescita di contagiati totali nell’ultima settimana è Asti (+21,0%), seguita da Biella (+ 15,4%) e Torino (+14,0%) contro una media regionale dell’11,9%. Seguono nella graduatoria Cuneo (+ 10,7%), Alessandria (+10,3%), Vercelli (8,1%), Novara (5,7%) e Vco (5,0%). Nella classifica dei contagiati ogni 100.000 abitanti alla data del 28 aprile, invece, al primo posto troviamo Alessandria (788 casi), seguita a breve distanza da Asti (707), Vercelli (640), Vco (632) e Novara (608), rispetto a una media regionale di 584. Sotto la media sono Torino (556), Biella (546) e Cuneo (412).

“Per dare un’idea della criticità della provincia di Alessandria, pur in presenza di un oggettivo rallentamento negli ultimi giorni, con i suoi 788 casi di contagiati ogni 100.000 abitanti è superiore alla media della Lombardia (739), la regione più colpita dal Covid 19. Preoccupante anche la crescita in provincia di Asti che meriterebbe un’attenzione particolare da parte delle autorità sanitarie competenti”.