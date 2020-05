MORNESE – Sull’epidemia e sulla quarantena si è detto molto, ma i problemi che si sono aperti in questo periodo sono appena emersi e ancora molto c’è da scoprire. Sui tanti aspetti legati alle epidemie indaga Aperitivi D.O.C. – Dieci Ospiti Conversano, rassegna di incontri, in diretta streaming, sulla pagina facebook del comune di Mornese, ideata da Ian Bertolini insieme ad Eugenio Gastaldo e Desirée Anfosso. Gli appuntamenti, promossi a turno da nove produttori di vini locali, sono preceduti da un brindisi introduttivo con il sindaco di Mornese Simone Pestarino e sono caratterizzati dalla partecipazione di ospiti di alto livello del mondo della cultura e della scienza. Domenica 3 maggio alle ore 17.30, Aperitivi D.O.C. ospiterà la psicoterapeuta, saggista e scrittrice Gianna Schelotto. “LE EPIDEMIE – un’insolita prigionia”, il titolo dell’incontro che suggerisce un viaggio nelle ripercussioni psicologiche della casalinghità forzata di questo periodo, nelle frustrazioni ma anche nelle ansie per l’immediato futuro. Presenterà la serata Ian Bertolini e, al termine, gli spettatori potranno porre domande all’ospite. Le repliche saranno visibili sul canale Youtube del comune di Mornese, assieme alle puntate precedenti.