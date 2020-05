MIRABELLO MONFERRATO – Un video dal forte impatto emotivo per spiegare come, in queste lunghe e difficoltose settimane, l’amministrazione comunale ha combattuto giornalmente contro il coronavirus. Il filmato viene da Mirabello Monferrato dove il Comune ha voluto spiegare tutte le iniziative prese in questo periodo di lockdown a favore dei cittadini e delle fasce più deboli della popolazione. Ma anche una finestra su un territorio dal fascino intramontabile e prontamente raccontato nella speranza di un ritorno quanto prima alla normalità.